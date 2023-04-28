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Зарубежные

28 апреля, 23:29

«Аль-Наср» разромил «Аль-Раед», Роналду забил

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Раед» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:0.

Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий Криштиану Роналду. Он прервал 3-матчевую безголевую серию.

Второй гол забил полузащитник Абдулрахман Гариб, третий — Мохаммед Маран на 90-й минуте, а четвертый — Абдулмаджид Аль-Сулайхим (90+5-я минута).

«Аль-Наср» идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихад» 3 очка, но у команды еще игра в запасе.

«Аль-Раед» находится на 11-м месте (26).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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Роналду забил за «Аль-Наср» и прервал 3-матчевую безголевую серию