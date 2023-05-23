Гол Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Шабабом»

23 мая «Аль-Наср» в Эр-Рияде одержал победу над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе хозяев голы забили Андерсон Талиска и Абдулрахман Гариб. «Аль-Наср» уступал «Аль-Шабабу» по ходу игры. Победный забитый мяч на счету Криштиану Роналду. За гостей дубль оформил Кристиан Гуанка.

«Аль-Наср» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» — третий с 53 баллами.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.