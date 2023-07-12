«Аль-Насру» запретили осуществлять трансферы из-за долга перед «Лестером» за трансфер Ахмеда Мусы

ФИФА наложила на «Аль-Наср» запрет на осуществление трансферов, сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

Клуб из Саудовской Аравии наказан за то, что не выплатил «Лестеру» бонусы за трансфер нападающего Ахмеда Мусы.

В условиях сделки было прописано, что «Аль-Наср» должен будет заплатить 460 тысяч евро в случае, если Муса достигнет определенных показателей при выступлении за команду. Клуб до сих пор не осуществил выплату, несмотря на то что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу «Лестера».

За «Аль-Наср» выступает знаменитый португальский нападающий, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Этим летом клуб купил полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.