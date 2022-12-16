Александр Кокорин готовится к решающему матчу за «Арис» против АПОЭЛа 22 декабря

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин пропустил последние три матча из-за микротравмы и проходит подготовку к матчу против АПОЭЛа, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, у игрока возникли болевые ощущения во время тренировки. Тренерский штаб принял решение приберечь форварда до матча против АПОЭЛа, который пройдет 22 декабря.

В ноябре Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса». В декабре 31-летний россиянин пропустил игры против «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии.

В текущем сезоне футболист провел за кипрскую команду 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.