Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в «Рубине». Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру. В Англии у него не получилось, надеюсь он сделал выводы. От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит. Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать зарубеж», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.