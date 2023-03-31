«Арис» ведет переговоры с «Фиорентиной» о выкупе Кокорина

«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» о выкупе нападающего Александра Кокорина, сообщает Sport24.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина. «Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в августе прошлого года, срок аренды истекает ближайшим летом. 32-летний россиянин принял участие в 23 матчах в составе киприотов, забил 11 голов и оформил пять голевых передач.