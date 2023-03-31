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Сегодня, 10:20

«Арис» ведет переговоры с «Фиорентиной» о выкупе Кокорина

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«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» о выкупе нападающего Александра Кокорина, сообщает Sport24.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина. «Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в августе прошлого года, срок аренды истекает ближайшим летом. 32-летний россиянин принял участие в 23 матчах в составе киприотов, забил 11 голов и оформил пять голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-31-aris-nachal-peregovory-s-fiorentinoy-o-vykupe-kokorina
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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