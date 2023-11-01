Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:59

«Гамбург» по пенальти обыграл «Арминию» в Кубке Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Во вторник, 31 октября, состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка Германии.

«Фортуна» из Дюссельдорфа на выезде обыграла «Унтерхахинга» (6:3), менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Хайденхайм» (3:1), «Кайзерслаутерн» одержал победу над «Кельном» (3:2), «Хомбург» победил «Грюйтер Фюрт» (2:1), «Шальке» проиграл «Санкт-Паули» (1:2), а «Гамбург» только в серии пенальти смог выиграть у «Арминии» (1:1, 4:3 — серия пенальти).

Соперники команд по 1/8 финала станут известны по итогам жеребьевки.

Германия. Кубок. 1/16 финала
31 окт, 22:45. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
1:1
Гамбург
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Арминия
ФК Гамбург
ФК Кайзерслаутерн
ФК Кельн
ФК Санкт-Паули
ФК Фортуна (Дюссельдорф)
ФК Шальке
0
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси: «Мбаппе и Холанн еще свое получат»