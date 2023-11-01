«Гамбург» по пенальти обыграл «Арминию» в Кубке Германии

Во вторник, 31 октября, состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка Германии.

«Фортуна» из Дюссельдорфа на выезде обыграла «Унтерхахинга» (6:3), менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Хайденхайм» (3:1), «Кайзерслаутерн» одержал победу над «Кельном» (3:2), «Хомбург» победил «Грюйтер Фюрт» (2:1), «Шальке» проиграл «Санкт-Паули» (1:2), а «Гамбург» только в серии пенальти смог выиграть у «Арминии» (1:1, 4:3 — серия пенальти).

Соперники команд по 1/8 финала станут известны по итогам жеребьевки.