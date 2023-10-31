Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси: «Мбаппе и Холанн еще свое получат»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» назвал справедливой победу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Золотой мяч» Месси — справедливый. Мбаппе и Холанн свое еще получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — сказал Аршавин «СЭ».

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте скоро на сайте «СЭ».