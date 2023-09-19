Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей
18 сентября начался групповой этап Азиатской лиги чемпионов
Групповой этап Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября. «СЭ» публикует состав групп и расписание игр, время — московское.
Первый тур группового турнира пройдет 18-20 сентября, второй — 2-4 октября, третий — 23-25 октября, четвертый — 6-8 ноября, пятый — 27-29 ноября и шестой — 11-13 декабря 2023.
Состав групп Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024
Группа А
- Пахтакор
- Аль-Фейха
- Ахал
- Аль-Айн
Группа B
- Аль-Шарджа
- Аль-Садд
- Насаф
- Аль-Фейсали
Группа C
- Аль-Иттихад
- Сепахан
- Аль-Кува
- АГМК
Группа D
- Аль-Хиляль
- Нассаджи Мазандаран
- Мумбаи Сити
- Навбахор
Группа E
- Персеполис
- Аль-Духаиль
- Истиклол
- Аль-Наср
Группа F
- Чонбук Хёндэ Моторс
- Бангкок Юнайтед
- Лайон Сити Сейлорс
- Китчи
Группа G
- Йокогама Ф. Маринос
- Шаньдун Тайшань
- Кая-Илоило
- Инчхон Юнайтед
Группа H
- Бурирам Юнайтед
- Ванфоре Кофу
- Мельбурн Сити
- Чжэцзян Профешнл
Группа I
- Ульсан Хёндэ
- Кавасаки Фронтале
- Джохор
- Би Джи Патхум Юнайтед
Группа J
- Ухань Фри Таунс
- Пхохан Стилерс
- Ханой
- Урава Ред Даймондс
Последние матчи группового турнира пройдут 13 декабря. Финальные матчи пройдут 11 и 18 мая 2024 года. Победитель примет участие в Клубном чемпионате мира 2024, а также квалифицируется в следующий розыгрыш турнира, в стадию раунда плей-офф квалификации (если не пройдет через национальный чемпионат).