Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Групповой этап Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября. «СЭ» публикует состав групп и расписание игр, время — московское.

Первый тур группового турнира пройдет 18-20 сентября, второй — 2-4 октября, третий — 23-25 октября, четвертый — 6-8 ноября, пятый — 27-29 ноября и шестой — 11-13 декабря 2023.