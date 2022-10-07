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Сегодня, 20:45

Башкиров надеется, что в скором времени подпишет контракт с клубом «Санта-Колома»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский полузащитник Евгений Башкиров, который ранее прибыл в расположение «Санта-Коломны», сообщил, что контракт с клубом еще не подписан.

«Еще ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня. Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», — приводит слова Башкирова Metaratings.ru.

В августе 2022 года «РБ Спорт» сообщил о том, что полузащитник может стать игроком «Санта-Коломны». Ранее 31-летний полузащитник выступал за польский «Заглембе», в который он перешел в феврале 2020 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bashkirov-vyrazil-nadezhdu-chto-v-skorom-vremeni-podpishet-kontrakt-s-klubom-santa-koloma-1378806/
Евгений Башкиров
Футбол
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