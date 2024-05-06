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Сегодня, 13:19

Бьелса вызвал в сборную Уругвая футболиста из любительской лиги

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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса вызвал в национальную команду 24-летнего футболиста Вальтера Домингеса, выступающего в любительской лиге. Об этом сообщает TNT Sports.

Южноамериканская сборная в конце мая проведет подготовительный сбор перед Кубком Америки-2024. Домингес играет за клуб «Хувентуд Сориано», в составе которого забил 57 голов в 39 встречах текущего сезона.

Бьелса работает в сборной Уругвая с мая 2023 года. Под его руководством национальная команда провела девять матчей во всех турнирах, в которых одержала шесть побед, потерпела два поражения и еще один раз сыграла вничью.

Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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