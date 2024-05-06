Кин назвал Холанна избалованным ребенком за его негативную реакцию на замену

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна избалованным ребенком, после того как тот негативно отреагировал на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1).
Холанн забил четыре мяча и был отправлен на скамейку запасных на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел Хулиан Альварес. Норвежец явно выражал недовольство в связи с заменой, но главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил поведение игрока реакцией на судейство матча.
«Вчера мы видели, как Холанна увели, он был не слишком счастлив и вел себя как избалованный ребенок. Я думаю, что, когда у тебя ссора между тренером и звездным игроком и когда результаты идут не в твою пользу, это не помогает. Но, поскольку они выигрывают матчи, а Холанн забивает голы, об этом почти забыли», — приводит слова Кина Daily Mail.
«Манчестер Сити» после 36 туров АПЛ набрал 82 очка и идет на втором месте в турнирной таблице, на 1 балл отставая от «Арсенала». При этом команда Гаврдиолы имеет матч в запасе. Перенесенная встреча 34-го тура с «Тоттенхэмом» состоится 14 мая.