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Зарубежные

Сегодня, 21:11

«Бенфика» объявила о возвращении Ди Марии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анхель ди Мария.
Фото AFP
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария продолжит карьеру в «Бенфике», сообщает официальный сайт лиссабонцев.

35-летний аргентинец уже выступал за «орлов» с 2007 по 2010 годы. Он становился с «Бенфикой» чемпионом Португалии и дважды выигрывал Кубок португальской лиги.

Летом у Ди Марии истек контракт с «Ювентусом». В сезоне-2022/23 он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Росарио Сентраль».

Анхель Ди Мария
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ФК Бенфика
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