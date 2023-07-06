Родич верит, что в Сербии тренерская карьера Кержакова сложится удачно

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем тренерской карьеры Александра Кержакова.

«Из старого состава «Зенита» общаюсь с Лукой Джорджевичем. Сейчас в Сербию приехал Кержаков. Встретились с ним на сборах и поговорили. Думаю, у него сложится удачно тренерская карьера в Сербии. Он возглавил хорошую команду и сможет прогрессировать как тренер», — сказал Родич «СЭ».

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении Кержакова новым главным тренером клуба.

Последним местом работы 40-летнего российского специалиста была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.