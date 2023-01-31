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Сегодня, 14:27

«Бенфика» определилась с заменой Фернандесу, если Энцо уйдет в «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Бока Хуниорс» Алан Варела входит в сферу интересов «Бенфики», сообщает ESPN.

По данным источника, португальский клуб может подписать 21-летнего футболиста, если согласует продажу Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро. Cумма отступных за Варелу составляет 15 миллионов евро.

Также «Бенфика» рассматривает возможность подписания Оркана Кекчу из «Фейеноорда» и Давиде Фратесси из «Сассуоло».

В сезоне-2022 Варела сыграл за «Бока Хуниорс» 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

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23%

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19%

2.07
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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

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ФК Бенфика
ФК Бока Хуниорс
Энцо Фернандес
0
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