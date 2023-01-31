«Бенфика» определилась с заменой Фернандесу, если Энцо уйдет в «Челси»

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Полузащитник «Бока Хуниорс» Алан Варела входит в сферу интересов «Бенфики», сообщает ESPN.
По данным источника, португальский клуб может подписать 21-летнего футболиста, если согласует продажу Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро. Cумма отступных за Варелу составляет 15 миллионов евро.
Также «Бенфика» рассматривает возможность подписания Оркана Кекчу из «Фейеноорда» и Давиде Фратесси из «Сассуоло».
В сезоне-2022 Варела сыграл за «Бока Хуниорс» 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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