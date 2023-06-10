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Сегодня, 12:25

Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист Серхио Агуэро заявил, что «Барселона» не приложила необходимых усилий, чтобы вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с ла лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», — сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
ФК Интер Майами
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