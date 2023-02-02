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Зарубежные

Сегодня, 10:47

Большая часть зарплаты Роналду в «Аль-Насре» выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Большая часть зарплаты нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду выплачивается из государственного бюджета Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

По данным источника, клуб выплачивает лишь 10 процентов португальцу. Оклад Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник в клубе сообщается, что игра Роналду в «Аль-Насре» является историческим моментом для государства.

37-летний игрок провел за «Аль-Наср» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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