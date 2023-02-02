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Сегодня, 08:00

Дзюбу предлагали «Мидтьюлланну», датчане отказались от форварда

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в ходе зимнего трансферного окна в Дании (работало с 1 по 31 января) посредники предлагали услуги 34-летнего нападающего Артема Дзюбы «Мидтьюлланну».

Контакты шли через спортивного директора клуба из Хернинга — в итоге он сообщил, что не готов рассматривать кандидатуру бывшего капитана сборной России.

Напомним, что летом прошлого года футболист покинул «Зенит» после завершения срока контракта. В августе Дзюба подписал договор с турецкой командой «Адана Демирспор», но провел в ее составе всего пять официальных матчей, а в ноябре стороны расторгли соглашение.

Сейчас Артем находится в статусе свободного агента, в РПЛ у него был вариант с «Торпедо», проявлял интерес и «Нижний Новгород».

Артем Дзюба
ФК Мидтьюлланн
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