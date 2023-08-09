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Сегодня, 15:48

Агент: «Скоро Божович может вернуться к работе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что Миодраг Божович может возглавить европейскую команду.

«Скоро что-то может появиться, Миодраг может вернуться к работе. Это не Россия, речь про Европу. Сейчас предметно разговариваем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал» который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», «Црвене Звезде», «Динамо», «Арсенале», «Крыльях Советов» и других командах.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-skoro-bozhovich-mozhet-vernut-sya-k-rabote-vedem-predmetny-e-razgovory/
Футбол
Миодраг Божович
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