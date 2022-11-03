Чаушич поделился впечатлениями от игры в чемпионате Таиланда

Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о своей новой позиции, на которой выступает в чемпионате Таиланда.

30-летний футболист играет в таиландском клубе «Бурирам Юнайтед» с лета 2022 года.

«Никогда такого не было, раньше не забивал столько мячей. Возможно, это было моя ошибка, что я не пытался убедить тренера ставить меня повыше. Оказывается, я могу приносить пользу ближе к атаке! Можно сказать, что я нашел в себе новый талант в 30 лет», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

Полузащитник провел 12 матчей в составе «Бурирам Юнайтед», забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года.