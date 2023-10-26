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26 октября, 20:20

Бывший спортивный директор сборной Швеции Андерссон подписал контракт с «Нефтчи»

Константин Белов
Корреспондент
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«Нефтчи» объявил о назначении Йенса Андерссона спортивным директором клуба.

Специалист был представлен в четверг, 26 октября на пресс-конференции, в которой приняли участие главный исполнительный директор азербайджанской команды Фаррух Махмудов и главный тренер Адриан Муту.

«Я рад быть в «Нефтчи». Нахожусь здесь несколько дней, город мне понравился. Впереди нас ждет много работы. Пока я собираю информацию о клубе, сотрудниках, академии. Верю, что проект «Нефтчи» будет успешен, но нам нужно время», — заявил Андерссон.

50-летний Андерссон — бывший спортивный директор сборной Швеции, он работал в национальной команде с марта 2022 года и покинул ее летом 2023 года.

Также Андерссон работал в шведском «АИК Сольна», хорватском «Хайдуке» и датском «Орхусе».

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