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26 октября, 20:40

Главный тренер «Нефтчи» доволен игрой Мирзова: «Сейчас он потихоньку восстанавливает свою форму»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова.

«Я остался доволен игрой Резиуана в последней игре. Сейчас он потихоньку восстанавливает свою форму. Вы знаете, он присоединился к нашей команде неподготовленным, и это заняло некоторое время», — сказал Муту.

Мирзов перешел в «Нефтчи» в сентябре 2023 года и подписал контракт с клубом на один год.

30-летний россиянин принял участие в 3 матчах команды из Баку, провел на поле в сумме 85 минут и не отличился результативными действиями.

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Нефтчи
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