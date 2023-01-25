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Сегодня, 11:18

Радимов об игре Кокорина в «Арисе»: «Попал в свою струю, что называется»

Радимов поделился мнением об игре Кокорина в «Арисе»
Руслан Минаев
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Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

«Я думаю, Кокорин попал в свою струю, что называется, почувствовал уверенность, — цитирует Радимова «РБ Спорт». — Потому что одно дело, когда ты сидишь на скамейке в «Фиорентине», не получаешь игрового времени и выходишь на 10-15 минут — тебе, во-первых, не проявить себя, во-вторых, нет игрового ритма. А в «Арисе» Саша этот ритм получил. Понятно, что кипрский чемпионат однозначно слабее итальянского, но надо же еще стать лидером там, начать забивать голы, что он и делает».

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Владислав Радимов
ФК Арис (Лимасол)
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