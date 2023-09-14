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Сегодня, 09:30

Черчесов об отставке из «Ференцвароша»: «Случился нелепый матч. Дальнейшие результаты показали, что команда на хорошем ходу»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем увольнении из венгерского клуба.

— С момента вашего ухода из «Ференцвароша» прошло почти два месяца. Понятно, что по горячим следам хватало негативных эмоций, а как вы сегодня оцениваете то, что произошло?

— Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало. И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Задержусь в Москве, оформил Fan ID»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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