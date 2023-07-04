Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:00

Черчесов: «Ференцварош» интересовался Оздоевым, но иногда желания не совпадают с возможностями"

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что его клуб интересовался российским полузащитником «Фатих Карагюмрюка» Магомедом Оздоевым.

— Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей, — сказал Черчесов «СЭ». — Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом. Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.

Далер Кузяев и&nbsp;Станислав Черчесов в&nbsp;сборной России. Станислав Черчесов: «Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время»

Магомед Оздоев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Ференцварош
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов о том, может ли Кузяев перейти в «Ференцварош»: «Мы разговаривали с Далером. Давайте дадим ему время»

Черчесов заявил, что отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии