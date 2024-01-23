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Сегодня, 20:56

Черевченко рассказал, что ушел из «Истиклола», поскольку жил в Таджикистане без семьи

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, по какой причине решил покинуть таджикистанскую команду.

«У меня контракт закончился, и я не стал его продлевать. У меня мать в больницу положили. Слава богу, что сейчас все нормально, ее уже выписали. К тому же в Таджикистане без семьи тяжело. За год я с родными встречался только восемь раз. То я к ним летал, то они два раза ко мне. Я достаточно семейный человек, и мне важно, чтобы близкие были рядом», — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherevchenko-zayavil-chto-ushyol-iz-istiklola-poskolku-zhil-v-tadzhikistane-bez-semi-326880/
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Истиклол
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