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Сегодня, 19:54

Черевченко рассказал о работе в таджикском клубе «Истиклол»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Черевченко рассказал о работе в таджикском клубе «Истиклол».

«Пока что не адаптировался к новому для меня чемпионату. Еще осваиваемся. Тут есть своя специфика. Кардинальное отличие российского футбола от таджикского в том, что здесь частые игры. Через четыре на пятый, через третий день на четвертый. Нет недельного цикла. Но в этом нет ничего страшного — нормально. На мой взгляд, команды в чемпионате выравниваются. За счет того, что много команд обороняется против «Истиклола» — это заставляет нас играть первым номером. В этом есть не то чтобы проблема, скорее рабочий момент. Все это поправимо. Просто на все нужно время. Возвращение в Россию? У меня контракт до декабря. Там уже будет видно. Зачем загадывать? Я так далеко не смотрю. У меня здесь есть договоренность с руководством. О возвращении пока не думаю», — приводит слова Черевченко Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-cherevchenko-poka-chto-ne-adaptirovalsya-k-tadzhikskomu-chempionatu-o-vozvrashchenii-v-rossiyu-ne-dumayu
Игорь Черевченко
Футбол
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