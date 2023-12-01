Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:00

Давид Сильва признан лучшим приобретением в истории «Манчестер Сити» по версии FourFourTwo

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Трансфер чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании Давида Сильвы признан лучшим в истории «Манчестер Сити» по версии FourFourTwo.

37-летний полузащитник выступал за «горожан» с 2010 по 2020 год, за это время провел 309 игр в чемпионате Англии, забил 60 голов. Вместе с клубом стал четырехкратным чемпионом премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии.

На втором месте в рейтинге переход Колина Белла из «Берри» в 1964 году, на третьей строчке — приобретение Серхио Агуэро в 2011 году.

Трансфер Эрлина Холанна замкнул десятку лучших по версии FourFourTwo.

Давид Сильва
Серхио Агуэро
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сборная Мали разгромила Аргентину в матче за третье место на юношеском ЧМ

Агент Паулиньо: «Трансфер в Россию возможен, но контакта с ЦСКА нет»