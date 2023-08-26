Ди Мария рассказал, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии.

«Я получил много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я выбирал сердцем, поэтому решил вернуться в «Бенфику». Я благодарен клубу и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное — встречать новых игроков таким образом. Получить такой прием было очень приятно. Я покинул клуб через парадные двери и вернулся так же. Ко мне относятся очень хорошо», — приводит слова Ди Марии Daily Mail.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел за «Бенфику» три матча и забил два мяча.