Футбольный судья спас жизнь будущему игроку «Баварии»

В конце матча премьер-лиги Южной Австралии «Аделаида Юнайтед-2» — «Кэмпбеллтаун» (2:1) едва не погиб восходящая звезда австралийского футбола, 17-летний Нестори Иранкунда. Его жизнь спас арбитр Кристиан Вердиккьо, врач-кардиолог в обычной жизни.

Арбитр Кристиан Вердиккьо.

Иранкунда в центре поля столкнулся с соперником, упал вниз головой и ударился о газон. У него возникли проблемы с дыханием — он стал терять сознание. Находившийся рядом арбитр быстро сориентировался и начал оказывать футболисту помощь, стараясь достать запавший язык. В течение трех минут проблему удалось решить, в итоге Иранкунда пришел в себя и смог уйти с поля в техническую зону.

Арбитр Кристиан Вердиккьо спас жизнь футболисту.

Арбитр Кристиан Вердиккьо спас жизнь футболисту.

Нападающий, родившийся в Танзании, считается в Австралии одной из главных звездочек. В мае сообщалось, что с форвардом «Аделаиды» подпишет контракт «Бавария», куда он должен перейти этим летом или летом следующего года.