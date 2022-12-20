Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» после ЧМ-2022 рассказал, что думает о форвардах Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Кильян и Лео выдали великий матч. Но со званием лучшего игрока ЧМ-2022 ФИФА поступила закономерно: раз трофей взяла Аргентина, то именно ее представитель стал обладателем «Золотого мяча». Случись наоборот, Кильян добавил бы этот индивидуальный приз к «Золотой бутсе». А так Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше — он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси — гений», — сказал Аленичев.

35-летний Месси вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира. Португалия с 37-летним Роналду вылетела из турнира на четвертьфинальной стадии.

Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»