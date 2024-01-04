Двоюродный брат Гашека возглавил сборную Чехии по футболу

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Иван Гашек, двоюродный брат двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека стал новым главным тренером сборной Чехии по футболу.
«Я считаю, что руководить сборной Чехии — это моя вершина как тренера. Для меня это большая честь. Я сделаю все, чтобы сборная добилась успеха не только на чемпионате Европы в следующем году, но и в квалификации на чемпионат мира. Желание попасть на мировое первенство в качестве тренера — это то, что теперь будет двигать меня вперед», — приводит слова Гашека официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Соглашение с 60-летним Гашеком рассчитано до ноября 2025-го года, когда закончится отборочный цикл чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что контракт может быть продлен в случае, если национальная команда сможет квалифицироваться в финальную часть соревнований.
Чешский специалист уже возглавлял национальную команду в 2009 году. Его последним местом работы была сборная Ливана.
Гашек сменил на посту главного тренера сборной Чехии Ярослава Шилгавы, который подал в отставку после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, не став продлевать контракт.