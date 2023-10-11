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Сегодня, 13:06

Капитан «Спартака» Джикия: «Созванивался с Бакаевым, поздравил с первым ассистом. Он молодец!»

Алина Савинова
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что поздравил российского полузащитника Зелимхана Бакаева с первым результативным действием в ОАЭ.

«Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо. Работает, тренируется, уже отдает результативные передачи. Он молодец!» — цитирует Джикию Sport24.

В сентябре Бакаев перешел в «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита». За новую команду 27-летний футболист отдал голевую передачу в матче с «Баниясом» в 5-м туре чемпионата ОАЭ.

Бакаев с 2014 по 2022 год выступал за «Спартак». Всего за основную команду красно-белых он провел 105 матчей, в которых отметился 14 голами и 29 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-585900-dzhikiya-sozvanivalsya-s-bakayevym-pozdravil-s-pervym-assistom-on-molodets
Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
Футбол
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