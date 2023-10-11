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Сегодня, 11:16

Российский футболист Шмелев объяснил, почему уехал из США в чемпионат Гибралтара

Ана Горшкова
Корреспондент
Яков Шмелев.
Фото Соцсети
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Защитник клуба «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелев рассказал, почему летом 2023 года принял решение уйти из американского «Мичиган Старз».

«Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит, пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться «Мичиган Старс», а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я хотел бы какого-то развития. И задумался о Европе», — приводит слова Шмелева «Чемпионат».

«Мичиган Старз» играет в Национальной независимой футбольной ассоциации, которая относится к третьему рангу футбольных лиг США, а «Лайонс» выступает в премьер-дивизионе Гибралтара.

24-летний Шмелев родился в Самарской области, но с десяти лет живет в США и имеет два гражданства. За «Мичиган Старз» защитник всего сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

С клубом «Лайонс» Шмелев этим летом подписал контракт до 30 июня 2024 года. За команду он провел 4 матча и пока не отметился результативными действиями.

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

Источник: Чемпионат
Футбол
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