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Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о жизни в Люксембурге.
Футболист выступал за сборную Люксембурга с 1998 по 2001 год, на его счету 15 матчей за команду.
«Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда? Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться, станешь дворником»? Здесь дворники пятерку чистыми получают! А если он еще играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов», — приводит «Чемпионат» слова Зарицкого.
В Люксембурге Зарицкий играл за команды «Авенир» (1993-1996), «Мертциг» (1996-1998, 2000-2002) и «Хобшайд» (2003-2004). Вместе с «Авениром» он становился чемпионом страны в 1994 году. Также Зарицкий четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Люксембурга и дважды признавался лучшим футболистом турнира.
После завершения карьеры футболиста Зарицкий стал тренером, он работал в ряде люксембуржских клубов. Сейчас возглавляет команду «Мариска Мерш».
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