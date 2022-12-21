Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:39

Черевченко — о переговорах с «Истиклолом»: «Продвижений нет. Хотел бы сыграть в азиатской ЛЧ»

Черевченко отреагировал на новость о возможном назначении в клуб из Таджикистана «Истиклол»
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении в клуб из Таджикистана «Истиклол»

«Я летал туда, когда сборная России играла с Таджикистаном. Пока никаких продвижений нет. Хотел бы туда перейти? Там групповой этап азиатской Лиги чемпионов. Это уже интересно! Чемпионат мира показал, что футбол в Азии шагает вперед. Было бы интересно сыграть в азиатской лиги чемпионов», — сказал Черевченко «СЭ».

Последним местом работы 48-летнего специалиста был клуб «Химки». Черевченко с февраля 2022 года находится без места работы.

Игорь Черевченко
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Черевченко может возглавить клуб «Истиклол» из Душанбе