Экс-тренер «Спартака» Гладилин предположил, кто из современных игроков сравнится с Пеле и Марадоной

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, кто из современных игроков придет на смену выдающимся футболистам Диего Марадоне и Пеле.

«Кто придет на смену Пеле и Марадоне в футбольной истории? Сейчас завершают карьеру два выдающихся игрока — Криштиану Роналду и Лионель Месси, — цитирует «Газета.Ru» Гладилина. — До 40 лет они будут играть, они в прекрасной форме, вот эти два выдающихся футболиста и будут побивать различные рекорды и по призам, и по титулам, и по голам».

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.