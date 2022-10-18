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Зарубежные

Сегодня, 06:34

Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере

Анна Горшкова
Корреспондент
Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере.
Фото МЛС, Twitter

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин провел последний матч в карьере.

18 октября «Интер Майами» уступил со счетом 0:3 «Нью-Йорк Сити» в плей-офф Кубка MLS. Для 34-летнего игрока этот матч стал последним в профессиональной карьере.

Twitter-аккаунт лиги опубликовал фотографии и видео с эмоциями Игуаина после данного события.

Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере. Фото МЛС, Twitter
Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере.
МЛС, Фото Twitter

За свою карьеру Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Гонсало Игуаин
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