Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:35

Фанат бросил нож в игрока «Атлетико» Сеппелини во время матча в Колумбии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Во время матча 18-го тура чемпионата Колумбии неизвестный бросил нож с трибуны в полузащитника «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини, сообщает Marca.

Команда Сеппелини 22 апреля играла против «Индепендьенте Медельин» (2:2). В добавленное ко второму тайму время мужчина с трибуны бросил нож в футболиста, когда тот собирался выполнять угловой удар. Предмет попал игроку в голову, и ему потребовалась медицинская помощь. После паузы матч был доигран с согласия участников встречи.

Сам Сеппелини после окончания игры заявил, что у него было небольшое кровотечение, но рану не пришлось зашивать.

По информации источника, болельщики «Индепендьенте Медельин» отмечали, что футболист неоднократно провоцировал их по ходу матча.

Футбол
1
0
Читайте также
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спортинг» обыграл «Виторию», Дьокереш оформил дубль