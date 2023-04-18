Фанаты «Шарлеруа» забросали болельщиков «Стандарда» мертвыми крысами

Фанаты «Шарлеруа» забросали сектор с болельщиками «Стандарда» мертвыми крысами во время валлонского дерби (1:3) в чемпионате Бельгии.

Грызуны были выкрашены белой краской — цвет является домашним у «Стандарда». Как сообщает NLN, речь идет о десятках мертвым животных, которые были обнаружены в секторе хозяев.

Помимо этого, болельщики «Шарлеруа» были одеты в белые костюмы и балаклавы, и называли себя борцами с вредителями.

В этом сезоне чемпионата Бельгии «Стандард» набрал 55 очков и занимает 6-е место, «Шарлеруа» (47) на 8-й строчке.