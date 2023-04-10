«Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым

Российский главный тренер чемпиона Венгрии Станислав Черчесов сообщил «СЭ», что «Ференцварош» пролонгировал с ним трудовые отношения.

— Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года, — сказал Черчесов. — Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.

Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.