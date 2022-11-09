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Сегодня, 22:52

«Ференцварош» Черчесова вырвал победу в матче против «Пакша»

Мария Гусева
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«Ференцварош» на своем поле обыграл «Пакш» в матче 15-го тура чемпионата Венгрии. Встреча завершилась со счетом 3:2.

У гостей забитым мячом отметился Лукач Боле. Еще один гол забил защитник «Ференцвароша» Энри Уинго в свои ворота.

В составе команды Станислава Черчесова голы на свой счет записали Кристоффер Захариассен, Райан Ммаэ и Эндре Ботка.

«Ференцварош» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 31 очко в 13 матчах. «Пакш» располагается на 7-й строчке с 18 очками в 14 играх.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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