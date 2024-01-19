Джоуи Бартона признали самым ненавидимым человеком в футболе, Роналду — на 7-м месте

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон возглавил рейтинг самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo.

FourFourTwo утверждает, что английский футболист совершал многочисленные акты насилия, как на поле, так и за его пределами.

Второе место в рейтинге занял экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, под руководством которого в федерации произошел самый крупный коррупционный скандал. Тройку номинантов замкнул бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

В топ-10 также попали форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (на 7-м месте), нападающий «Интер Майами» Луис Суарес (8-е место) и экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью (10-е).

Топ-10 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo:

1. Джоуи Бартон

2. Йозеф Блаттер

3. Харальд Шумахер

4. Мишель Платини

5. Эль-Хаджи Диуф

6. Джон Терри

7. Криштиану Роналду

8. Луис Суарес

9. Пит Винкельман

10. Жозе Моуринью