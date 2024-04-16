Гендиректор «Ариса» Гогнидзе назвал свою миссию в клубе

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал о своей миссии в клубе.

«Я здесь для того, чтобы «Арис» стал максимально финансово устойчивым проектом. Самое главное — научиться продавать, реализовывать еврокубковые возможности. В еврокубках есть деньги, которые очень влияют на бюджет. Для меня важно, чтобы мы продавали футболистов, имели хорошие ТВ-контракты», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

«Арис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 61 очко в 33 матчах.