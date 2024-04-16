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Сегодня, 17:41

Гендиректор «Ариса» рассказал, почему Кокорину удалось реанимировать карьеру на Кипре

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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе поделился мнением о форварде Александре Кокорине.

«Мне кажется, что все очень просто. Он находится в комфортных для себя условиях. Он понимает требования штаба, имеет большой позитивный опыт, понимает, что здесь является лидером. Наверное, здесь Кокорин является другим человеком, в отличие от того, каким был в России», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

33-летний Кокорин сыграл за «Арис» 59 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

«Арис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 61 очко в 33 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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