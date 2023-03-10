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Сегодня, 16:10

Черчесов: «Новички помогут «Ференцварошу» в этом сезоне только в национальном первенстве»

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о трансферной политике клуба в зимнее трансферное окно.

— В это трансферное окно состав «Ференцвароша» пополнили, если не ошибаюсь, семь человек. Как получилось, что их нет в заявке на ЛЕ?

— Один из них сейчас выступает за нашу дочернюю команду, это парень на перспективу. Троих заявить успели, но один уже получил повреждение в чемпионате Венгрии. Остальные трое появились уже после того, как закрылась дозаявочная кампания в Лигу Европы.

А последние двое ребят и вовсе приехали только на днях, потому что они на особых условиях покинули турецкие клубы. Новички помогут в этом сезоне только в национальном первенстве, ну а летом будут, наверное, заявлены и в еврокубки. Между тем уже в это воскресенье предстоит матч с принципиальным соперником. Есть два дня на подготовку: будем разбираться с составом.

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
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