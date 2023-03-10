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Сегодня, 17:34

Пресс-атташе сборной Венгрии: «Не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера»

Алина Савинова
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Пресс-атташе национальной команды Венгрии Герго Сабо заявил, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера сборной.

«В Федерации Футбола Венгрии довольны результатами «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в еврокубках, однако мы не рассматриваем его кандидатуру на пост главного тренера сборной Венгрии. Марко Росси имеет долгосрочный контракт с Венгерской Федерацией Футбола в качестве главного тренера мужской национальной команды, поэтому никаких изменений не ожидается, поскольку мы полностью доверяем ему и полностью поддерживаем его работу», — приводит Sport24 слова Сабо.

Ранее «Ференцварош» Черчесова потерпел поражение от «Байера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:2). Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Будапеште.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-sbornaya-vengrii-ne-rassmatrivayem-cherchesova-kak-kandidaturu-na-post-glavnogo-trenera
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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