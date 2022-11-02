Черчесов ответил на вопрос об интересе российский клубов к игрокам «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал об интересе к игрокам венгерского клуба со стороны команд РПЛ.

Помимо этого, российский специалист ответил на вопрос о предложениях, которые поступали ему из РПЛ.

— «Ференцварош» выступает успешно, так что логичен такой вопрос: приходили запросы на ваших футболистов из чемпионата России?

— Да — только не спрашивайте о подробностях. Звонки идут постоянно — перенаправляю людей в клуб, игроки же не моя собственность. Задача нашего штаба — готовить их так, чтобы выходили на новый уровень. Интерес есть не только из России. Другое дело, как ситуацией правильно распорядиться — чтобы и целей достичь, и футболистов вовремя продавать. А так — двери открыты, пожалуйста.

— А на вас с предложениями из РПЛ не выходили?

— Нет.