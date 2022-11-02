Черчесов ответил на вопрос об интересе российский клубов к игрокам «Ференцвароша»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал об интересе к игрокам венгерского клуба со стороны команд РПЛ.
Помимо этого, российский специалист ответил на вопрос о предложениях, которые поступали ему из РПЛ.
— «Ференцварош» выступает успешно, так что логичен такой вопрос: приходили запросы на ваших футболистов из чемпионата России?
— Да — только не спрашивайте о подробностях. Звонки идут постоянно — перенаправляю людей в клуб, игроки же не моя собственность. Задача нашего штаба — готовить их так, чтобы выходили на новый уровень. Интерес есть не только из России. Другое дело, как ситуацией правильно распорядиться — чтобы и целей достичь, и футболистов вовремя продавать. А так — двери открыты, пожалуйста.
— А на вас с предложениями из РПЛ не выходили?
— Нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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