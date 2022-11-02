Черчесов считает, что Кокорин еще может заиграть в сильном европейском чемпионате

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Ариса» Александра Кокорина.
— Вы много раз желали удачи Александру Кокорину...
— Ему надо заново запустить карьеру. Александр, как и Оздоев, пришел туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную.
На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования