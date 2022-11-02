Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:15

Черчесов считает, что Кокорин еще может заиграть в сильном европейском чемпионате

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде
Telegram Новости

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Ариса» Александра Кокорина.

— Вы много раз желали удачи Александру Кокорину...

— Ему надо заново запустить карьеру. Александр, как и Оздоев, пришел туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную.

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Артем Дзюба. Станислав Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди. А Кокорин пришел туда, где его ждали»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Александр Кокорин
Станислав Черчесов
ФК Арис (Лимасол)
1
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря
Песков заявил, что в указе о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет нужды
Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Станислав Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди. А Кокорин пришел туда, где его ждали»
Кокорин не забил пенальти в матче чемпионата Кипра
Экс-советник Федуна Камоцци считает, что за Кокориным внимательно следят клубы РПЛ
Фетисов о доходах Кокорина: «Это их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их»
Камоцци считает, что Кокорин еще может возобновить карьеру на высоком уровне
Данни: «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «В Швеции приветливейшие люди — швед, темнокожий и азиат идут из школы под руку»

Черчесов ответил на вопрос об интересе российский клубов к игрокам «Ференцвароша»