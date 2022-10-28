Черчесов — о планах «Ференцвароша»: «Весна предстоит напряженная и, надеюсь, долгая»

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о планах клуба.

— Знаю, что вы — человек, который всегда смотрит вперед. Что дальше?

— Через пару дней у нас игра в чемпионате. Потом — «Трабзонспор». 13 ноября последний матч в круге — после этого отправим народ в сборные. Надеюсь, Лайдуни и братья Ммаэ попадут в окончательные заявки своих национальных команд — Туниса и Марокко. Будем болеть за них на чемпионате мира.

Команду мы решили не держать. Отпустим футболистов и перед Новым годом соберем на 10 дней. После, во время Рождества и Нового года, еще раз отпустим. А 4 января встретимся снова. В итоге люди отдохнут три с половиной недели, а потом еще 10 дней — для них это будет полезно.

Первый сбор проведем недалеко отсюда, а в январе отправимся в Турцию или Испанию, где сыграем несколько контрольных матчей. Так как мы не участвуем в первом раунде плей-офф Лиги Европы, а сразу попали в 1/8 финала, у нас открывается два окна — уже в четверг обсуждали эту ситуацию, обязательно спланируем подготовку правильно. Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая.